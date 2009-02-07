Уникализация статей про пластиковые окна

$500
КопирайтингЗакрыт45 заявок806 просмотров
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Доброго времени суток!

Мне нужна качественная уникализация статей на тему пластиковых окон.

Статьи должны быть читабельными и интересными.

Общее количество символов на рерайт более 500 тысяч без пробелов.

Предлагаю оплату 1$ за 1000 символов уникализированного контента.

Хотелось бы в лице работника видеть добросовестного и порядочного человека.

icq: 4953169

15 лет назад
l-ip
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
creativdesign
Директор 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$1
25 дней
Очередной мошенник, который хотел получить наживу за счет чужого труда. Договорились с ним расчет вести после каждых 50к рерайта, так как объем работы был большой(около 500к символов). Я приступил к работе, надеясь на порядочность этого господина. Но на следующий день мне пришли сообщения от нескольких фрилансеров. В сообщениях шла речь о том, что Виктор не рассчитался с ними за работу и исчез. После этого я написал сообщение Виктору в ICQ: "Здравствуйте. У меня готова половина текстов для первой партии статей, осталось еще немного. К сожалению, без предоплаты я не смогу Вам выслать статьи, а также продложать работу над текстом. Мне несколько человек пожаловались на Вас. Я не знаю, кому верить - им или Вам. Если Вы сделаете предоплату - мы продолжим сотрудничество. " В итоге Виктор просто взял и испарился, хотя до этого каждый день мы с ним каждый день связывались по рабочим вопросам. Возможно, он уже под другим именем и с нового аккаунта попытается кого-то кинуть. Так что делайте выводы, господа...
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