Уникальный контент

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  2. Копирайтинг
Закрыт45 заявок736 просмотров

Нужен уникальный контент для 5 сайтов (в среднем нужно по 200 постов для сайта). Контент должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО уникальным. (все темы кроме литературы, медицины, кулинарии)

Ваши предложения скрыты от посторонних, по этому предлагайте сразу колличество, тематику, цену.

Прошу указывать цену не за кол-во знаков, а за текст в целом.

З.Ы.

Личку не читаю - пишите предложения сюда.

16 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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