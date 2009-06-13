Нужен уникальный контент для 5 сайтов (в среднем нужно по 200 постов для сайта). Контент должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО уникальным. (все темы кроме литературы, медицины, кулинарии)

Ваши предложения скрыты от посторонних, по этому предлагайте сразу колличество, тематику, цену.

Прошу указывать цену не за кол-во знаков, а за текст в целом.

З.Ы.

Личку не читаю - пишите предложения сюда.