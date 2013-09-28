Уникальный текст для интернет магазина

КопирайтингЗавершен1 заявка109 просмотров
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Нужен уникальный текст для интернет магазина техники apple .Сколько б улет стоить составление текста ?

10 лет назад
nosty
Павел 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$120
1 день
Сделано все хорошо и быстро .Хотя и говорил что будет не быстро)) Очень доволен .
Рад сотрудничеству с Павлом. Компетентный и очень уважительный заказчик. С ним приятно иметь дело. Мои наилучшие рекомендации.
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