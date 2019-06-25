Требуется SEO-копирайтер с опытом написания технических текстов, желательно имеющим представление о трансформаторах. Объем: 7 статей по 3 500 знаков каждая. Подробное ТЗ скину лично. Пожалуйста, в отклике укажите стоимость за 1000 ...
Вакансия - копирайтер
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и
трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог по теме «Как создать блог и заработать на нем»
В основном нужно будет писать статьи по рубрикам: 1. Как создать блог? 2. Как раскрутить блог? 3. Заработать на блоге 4. Виды заработка на блогах 5. Как правильно выбрать нишу 6. Создание блога 7. Семантическое ядро блога 8. Работа с копирайтерами. Желательно чтобы Вы разбирались в этой теме. Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей. Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед Вы обеспечены. Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов. Дальнейшие детали в личной переписке. Спасибо! Жду ваших предложений.
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