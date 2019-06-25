Вакансия - копирайтер

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и

трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог по теме «Как создать блог и заработать на нем»

В основном нужно будет писать статьи по рубрикам: 1. Как создать блог? 2. Как раскрутить блог? 3. Заработать на блоге 4. Виды заработка на блогах 5. Как правильно выбрать нишу 6. Создание блога 7. Семантическое ядро блога 8. Работа с копирайтерами. Желательно чтобы Вы разбирались в этой теме. Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей. Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед Вы обеспечены. Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов. Дальнейшие детали в личной переписке. Спасибо! Жду ваших предложений.