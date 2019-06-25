Вакансия - копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок382 просмотра

Здравствуйте друзья.    Ищу хорошего, ответственного и

трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог   по теме    «Как создать блог и заработать на нем»

В основном нужно будет писать статьи по рубрикам: 1. Как создать блог? 2. Как раскрутить блог? 3. Заработать на блоге 4. Виды заработка на блогах 5. Как правильно выбрать нишу 6. Создание блога 7. Семантическое ядро блога 8. Работа с копирайтерами.  Желательно чтобы Вы разбирались в этой теме. Плачу  40-50 руб за 1000 знаков.  В дальнейшем больше.  Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.  Своевременная оплата гарантируется.   ТЗ на несколько лет вперед  Вы обеспечены. Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.  Дальнейшие детали в личной переписке.  Спасибо!   Жду ваших предложений.

Написание статей
6 лет назад
lirobert2401
Роберт 
66 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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