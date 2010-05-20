Вакансия копирайтера на мед. новости

Требуется копирайтер на помесячную оплату.

Обязанности: написание 1 новости на медицинскую тематику в день. Писать необходимо каждый день актуальную и самую интересную для среднего пользователя информацию. Размер 1 новости около 500-1000 знаков.

От вас сумма за которую вы возьметесь и время во сколько сможете высылать ежедневный материал.