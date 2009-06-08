Уважаемые креативщики! Необходимо придумать название для открывающегося рекламного агентства полного цикла. Нужна ЯРКАЯ и эстетическая идея! Название должно легко произноситься и быть благозвучным (без нездоровых ассоциаций), может быть как на русском так и ...
Ведение блога о фотографии
Требуется креативный блоггер с опытом качественного копирайта и начальными знаниями SEO для ведения с нуля нового блога о цифровой фотографии. Очень важно, чтобы вы сами увлекались цифровой фотографией и знали о ней необходимые сведения.
В обязанности входит:
1. Добавление материлов с других сайтов с рерайтом.
2. Создание новых оригинальных постов, в том числе о своих реальных фотографиях: съёмка, обработка.
3. Модерация комментариев.
Зарплата - от 3000 до 7000 рублей в месяц в зависимости от качества работы.
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