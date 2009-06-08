Ведение блога о фотографии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок394 просмотра

Требуется креативный блоггер с опытом качественного копирайта и начальными знаниями SEO для ведения с нуля нового блога о цифровой фотографии. Очень важно, чтобы вы сами увлекались цифровой фотографией и знали о ней необходимые сведения.

В обязанности входит:

1. Добавление материлов с других сайтов с рерайтом.

2. Создание новых оригинальных постов, в том числе о своих реальных фотографиях: съёмка, обработка.

3. Модерация комментариев.

Зарплата - от 3000 до 7000 рублей в месяц в зависимости от качества работы.

16 лет назад
james303
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нейминг открывающегося РА полного цикла.

    $100

    Уважаемые креативщики! Необходимо придумать название для открывающегося рекламного агентства полного цикла. Нужна ЯРКАЯ и эстетическая идея! Название должно легко произноситься и быть благозвучным (без нездоровых ассоциаций), может быть как на русском так и ...

    Копирайтинг77 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Название информационного агенства

    Требуется придумать звучное, но серьёзное наименование международного информационного бизнес-агенства (т.е. на анлийском языке, не более 5 символов) . Конкретная тематика не важна + параллельно имя домена в зоне .com (пожалуйста, проверяйте свободен ли домен)

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать домен для портала ресторанов

    $10

    Требуется придумать домен для портала, посвященного ресторанам, барам, кафе и т.п. заведениям Латвии. Надо чтоб домен был не слишком длинный, ну и собственно учесть все рекомендации по выбору домена.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нейминг

    $50

    Задача: Придумать название для фаст-фуда. Ключевой продукт - пицца в форме конусов. Идея концепци - удобно есть на ходу.

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи

    Необходимо написать несколько статей на тему "Парфюмерия Косметика".Ваши предложения с ценой +портфолио

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать рекламные описания для светильников

    Нужно написать завлекательные тексты-описания для светодиодных светильников. Для каждой модели достаточно нескольких предложений, но таких, чтоб человек заинтересовался. Сама по себе продукция прикольная и функционал необычный. Теперь нужно это хорошо расписать. Вот ...

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад