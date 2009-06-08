Ведение блога о фотографии

Требуется креативный блоггер с опытом качественного копирайта и начальными знаниями SEO для ведения с нуля нового блога о цифровой фотографии. Очень важно, чтобы вы сами увлекались цифровой фотографией и знали о ней необходимые сведения.

В обязанности входит:

1. Добавление материлов с других сайтов с рерайтом.

2. Создание новых оригинальных постов, в том числе о своих реальных фотографиях: съёмка, обработка.

3. Модерация комментариев.

Зарплата - от 3000 до 7000 рублей в месяц в зависимости от качества работы.