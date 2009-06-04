Здравствуйте. Необходим начинающий рерайтер. Объемы работы большие. Пишите ваши предложения и ICQ. Ориентируюсь на минимальные цены. Спасибо. Все предложения пишите здесь.
Ведение новостной ленты сайта финансовой тематики.
Необходимо писать новости, обзоры, статьи для сайта занимающегося вводом выводом webmoney.(Рерайт)
пример того что прийдется писать - http://moneynews.ru/, http://owebmoney.ru/
2-3 новости в день, 2-3 статьи в неделю.
работа постоянная, указывайте цены за 1к, в асю, личку не писать, желательны примеры написаных Вами текстов.
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