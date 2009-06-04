Ведение новостной ленты сайта финансовой тематики.

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Закрыт28 заявок373 просмотра

Необходимо писать новости, обзоры, статьи для сайта занимающегося вводом выводом webmoney.(Рерайт)

пример того что прийдется писать - http://moneynews.ru/, http://owebmoney.ru/

2-3 новости в день, 2-3 статьи в неделю.

работа постоянная, указывайте цены за 1к, в асю, личку не писать, желательны примеры написаных Вами текстов.

16 лет назад
alex63
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров