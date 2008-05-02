На постоянную работу, приглашаем контент-менджера. Рерайт новостей, статей, обзоров и т.д. автомобильная тематика. Умение работать самостоятельно с материалами. Знание иностранного языка обязательно. icq 11708789
Выдумывание и проверка доменов .ru на занятость
Достаточно часто нужны услуги по придумыванию свободных доменов по определенной тематике. К каждому домену нужно придумать слоган. Дается сервис для проверки занятости. Цена за одну позицию - $0.5 (предложить 2-3 свободных варианта, особых изысков не требуется, человеку с фантазией вообще халтура). Заказы оптовые - по 10 и более штук.
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