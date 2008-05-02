Выдумывание и проверка доменов .ru на занятость

Достаточно часто нужны услуги по придумыванию свободных доменов по определенной тематике. К каждому домену нужно придумать слоган. Дается сервис для проверки занятости. Цена за одну позицию - $0.5 (предложить 2-3 свободных варианта, особых изысков не требуется, человеку с фантазией вообще халтура). Заказы оптовые - по 10 и более штук.