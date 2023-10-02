Ввод данних на сайт через Тільду (до цього зібрав данні)

Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вітаю
Потрібна людина, яка буде вводити базу даних перекладачів на сайт перекладачів. Сайт іспанською але інформацію можна шукати будь-якою мовою і перекласти потім гуглом. На одного перекладача у мене йде 10-15 хвилин. Також потрібно вводити ключові слова. Чекаю на пропозиції тарифу за одного перекладача (500-1000 слів). Потрібно близько 50ти зараз.
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