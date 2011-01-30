Задание для Ирины Руссковой

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка149 просмотров

Необходимо написать две небольшие статьи в wiki.

Оставляйте цены и контакты.

14 лет назад
CrazyMacho
Антон 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ladythebird
Ирина 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
39 отзывов
14 лет назад
$10
2 дня
Профессионально и в кратчайшие сроки выполнила поставленную задачу. Всем советую Ирину, как специалиста высочайшего уровня.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, высокий профессионализм, оперативность в работе, моментальная оплата. Получила огромное удовольствие от работы и от общения с Антоном, рекомендую!

Заявки фрилансеров

ladythebird
Ирина 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
39 отзывов
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Статьи о звездах кино

    Рерайтинг о звездах кино. В каждой статье должно быть фото и текст на 2500 символов. Пишите стоимость. Предпочтение исполнителям с наименьшей ценой. Заявки можно присылать на электронный адрес [email protected]

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно отредактировать статьи на сайте

    Здраствуйте Уважаемые веблансеры. У меня имеется проект в сети http://prohand.ru На сайте люди размещают статьи... но многие из них размещаются пользователями некооректно а также не валидными для поисковиков... ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать рерайт новостей и добавить на сайт

    Нужно найти новости на медицинскую тему, сделать рерайт и добавить с тематической картинкой на сайт. Сайт работает на DLE. Объем новости до 1000 знаков. Уникальность для ПС минимум 95%. Всего 10 новостей. Потом еще ...

    DLE
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 4 обзорных статьи по Азовскому морю

    $22

    Качественный рерайт. Объем 5К знаков каждая, всего 4 статьи 98-100% уникальности по etxt антиплагиат. Названия: Курорты Азовского моря Базы отдыха Азовского моря Санатории на Азовском море Пансионаты Азовского моря ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Название сайта тур. фирмы

    $50

    Нужно придумать название сайта и к нему слоган(не обязательно, но желательно) Сайт помогает арендовать посуточно квартиры, коттеджи в Крыму (в дальнейшем будут Карпаты, Львов ...), а также предлагает экскурсии. Название ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Оригинальные тексты, статьи на английском языке.

    $100

    Внештатный копирайтер.Свободное владение английским языком.Написание оригинальных текстов,статьей ,рассказов на английском языке. Зарплата от $25-$45 в час.Или $100-статья,$500- за рассказ. Дополнительная информация: [email protected]

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт текста по недвижимости

    Здравствуйте. Необходимо сделать рерайт 4-х статей на тему загородной недвижимости. Текст для поискового продвижения с ключевыми словами. Для написание или рерайтинга подобных статей нужен опыт в написании текстом ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад