Залишити відгук на одному з сайтів - OtzyvUA.net, Compania.co

$5
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Закрыт6 заявок75 просмотров

Потрібно залишити відгук на одному з сайтів - OtzyvUA.net, Compania.com.ua або LinkedIn. Бажано, щоб у виконавця там уже був зареєстрований старий аккаунт. Текст надсилаю сам, завдання закрию після успішного проходження модерації.

LinkedInНаписание отзывов
3 месяца назад
Edik_K
49 лет
8 лет в сервисе
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