Залишити відгук у App Store (телефон айфон)

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт37 заявок255 просмотров

Необхідно залишити відгук щодо додатку у App Store. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

Написание отзывов
5 месяцев назад
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Саша
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Наталія
 
33 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Олена
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Маркіян
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Катерина
 
32 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Ева
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Имангали
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Анна
 
41 год
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Вадим
 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Галина
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Юлія
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Олена
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Маша
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Катя
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Максим
 
58 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Анна
 
36 лет
год в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Яна
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
7 дней назад
5 месяцев назад
Ірина
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Анна
 
20 лет
год в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Даниил
 
20 лет
9 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ірина
 
63 года
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Максим
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
24 дня назад
5 месяцев назад
Віка
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Оксана
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Марина
 
38 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Глєб
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Діана
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Была
12 дней назад
5 месяцев назад
Дмитро
 
24 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Анастасія
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Іван
 
21 год
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Ірина
 
63 года
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Ольга
 
52 года
5 месяцев в сервисе
Была
8 дней назад
5 месяцев назад
Світлана
 
48 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Юрій
 
61 год
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Анна
 
30 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Марічка
 
36 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Олександр
 
21 год
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
37 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-10
Копирайтинг