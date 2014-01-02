Заметки о городах Подмосковья

13 городов Подмосковья (список дам). Про каждый требуется 3 заметки объемом порядка 800 знаков. Заметки в духе "город Истра примечателен тем, что здесь остановили фашистов в 41-ом. Также в пригороде расположен знаменитый Новоиерусалимский монастырь - точная копия Иерусалимского. А еще тут есть дом Чехова, от которого остались только колонны". Словом, можно открыть википедию и пересказать её своими словами.

Уникальность 90%. Тексты должны быть читаемые, естественно.

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