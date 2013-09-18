Занесение карточек товара + наполнение текстом

Здравствуйте! Есть тексты на тему "Планы эвакуации. Знаки", их нужно переписать, чтобы они были в едином стиле, просты и понятны для любого пользователя (неспециалиста). Еще есть список ключевых фраз, которые должны употребляться в текстах. Собственно, в тексте ...