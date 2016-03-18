Нужно написать УНИКАЛЬНую (копирайт!) статью на тему:- Здоровье и молодость, с Wellnes.Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000-3000 знаков. Статья должна быть логически завершена и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию.Укажите цену за написание этой статьи целиком! Высокие цены рассматривать не буду. Также укажите сроки сдачи проекта.Оплата электронными деньгами или переводом с карты. Статья пишется для сайта: http://voprekivsemy.ru/wellnes