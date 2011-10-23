Добрый вечер всем! Необходимо писать статьи и описания: описания предметов по картинкам (бижу), рерайт статей с высокой уникальностью. Статьи либо описания необходимо будет делать три раза в неделю. Средний объем текста ...
Женский алкоголизм
Описание проекта:
Нужна сео статья про женский алкоголизм. В статье должно быть написано про причины женского алкоголизма, признаки женского алкоголизма и лечение женского алкоголизма.
Ключевые слова: лечение женского алкоголизма, женский алкоголизм лечение, признаки женского алкоголизма.
В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.
Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.
Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.
Присылать статьи: [email protected]
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Описание проекта: Нужна сео статья про похмелье. В статье должно быть написано что такое похмелье, как снять похмелье, как лечить. Ключевые слова: похмелье, похмелье лечение, как снять похмелье, как лечить похмелье, снятие похмелья, как ...Закрыт14 лет назад
Описание проекта: Нужна сео статья про алкоголизм. В статье должно быть написано про причины алкоголизма, признаки алкоголизма. Ключевое слово: алкоголизм. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 ...Закрыт14 лет назад
Нужны статьи с 3 по 12 шаги по 12-ти шаговой программе. Вот ссылка на сайт, берете описание только с первой странице http://www.12step.ru/. Например, 3-ий шаг, берете только это описание, 3-ий Шаг. «Мы приняли решение ...Закрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте необходимо составить анкоры по следующей схеме: 30% прямое вхождение (т.е. тот же запрос), 20% прямое вхождение с окружным текстом, 30% прямое вхождение с разбавлением, 10% в ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
всем спасибо! троим, подавшим заявки - будет предпочтение в следующий раз (примерно через неделю) спокойной ночи и have a great fucking week!Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Необходим глубокий рерайт нескольких статей на автомобильную тематику (ремонт, обслуживание авто). Уникальность не менее 90%. Приблизительный объём - 25000 символов. В заявке укажите стоимость за 1000 символов и ГАРАНТИРОВАННЫЙ срок ...Завершен14 лет назад
- $10
Необходимо составить текст на главную страницу сайта.Завершен14 лет назад
- $30
Описание моделей каминов. 30 статей по 1000 зн. Срок - 3 дня. До завтрашнего утра необходимо выполнить 10.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужно подробное ТЗ для будущего информационного портала, есть идея, есть структура, есть пример готово подобного портала. Вам нужно все подробно расписать. Разрисовать структуру. За основу взята структура и идея www.mk.ru ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад