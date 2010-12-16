Журналист авторских (не рекламных) статей

Задача -написание интересых авторских статей для размещения на различных, весьма посещаемых площадках. Тематика -вино, изысканный алкоголь, сыры итп... Присутствие небольшого ракламного момента (ссылки на вино в нашем каталоге, указание приблизительных цен) Объем -3-6 статей в неделю

Согласовываем темы, договаривается с людьми -вы берете интервью, собираете материал, обрабатываете и пишете.

В первую очередь стати должны быть интересными и качественными. Оплата постатейная.

Прошу обратить внимание, нужен журналист из Киева! Потому как интервьюировать нужно, приезжающих к нам иностранцев.