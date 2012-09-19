Журналист для бодибилдинг сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок227 просмотров

Задача: 1-2 новых постов каждую неделю, включая изображения.

Приветствуются журналисты - бодибилдеры, спортсмены.

Только 100% уник контент, приветствуются шутки и юмор в статьях.

Статьи о питании, тренировках, здоровье, добавках.

Предварительно попрошу от вас пару вашех статей образцов посмотреть стилистику изложения.

Оплата по договоренности.

13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Описание детских товаров

    Категория детские товары: коляски, автокресла Исполнитель с опытом работы. Оплата 4 грн за описание со вставкой в админке. Описание товара: 1. Характеристики по мною указанному порядку - уникальность ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется копирайт

    Написать статью о WordPress. Размер: не менее 5000 знаков без пробелов. Уникальность: 100% Общий смысл таков: WordPress - самая лучшая cms, самая популярная, самая простая и.т.д. Нет лучшей ...

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт 44 текстов для инет-магазина

    Сделать рерайт текстов для инет-магазина на рус яз, желательно перевести на укр яз эти тексты, но можно и без этого. размер 1 текста - 100 знаков. оригинальность должна быть не менее 95 %

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайтер, контент менеджер

    Вакансия для начинающих рерайтеров и копирайтеров. Возможность проявить себя. Ищу помошника для работы с наполнением имеющихся сайтов, у самого времени на это нет. Задачи - рерайтинг, публикация статей и материалов через админку CMS ...

    DrupalHTMLJoomlaWordPress
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи как выбрать сантекхнику

    Необходимо написать грамотные статьи по сантехнике. С учетом всех нюансов. Размер статьи 6000-8000 символов. Учесть все нюансы при выборе. Тексты уникальные. Без воды и всякой мути для набора символом. Четко всё ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описания товаров

    необходимо сделать уникальные описания товаров и по каждому товару (уникальность 100%) и найти правильную картинку или две. описания сохранять в ворде картинки сохранять в jpg оплата или поэтапная или в ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт текста

    Нужен рерайт текста, тематика - текстиль, статья прикреплена . Хотелось бы узнать сроки и цену.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Много текстов для интернет-магазина наручных часов

    День добрый, господа-фрилансеры. Задание — написание SEO-текстов для интернет-магазина наручных часов http://www.stratonavt.com/ Критерии а) тексты должны быть полностью читаемыми, осмысленными (а не набором ключевых слов); б) нужно на 100% ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад