Журналисты, копирайтеры, рерайтеры

Ищу исполнителей. Нужно оставить положительный отзыв о товаре бытовой химии на сайте компании вариант 1: Оставить положительный отзыв о товаре на сайте через форму "Отзывы и предложения" формат: отзыв о конкретном товаре с ссылкой на товар, фамилией и ...
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