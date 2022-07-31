Вариант 10Составить программу, которая содержит информацию о наличии автобусов в автобусном парке.Сведения о каждом автобусе включают:номер автобуса;фамилию и инициалы водителя;номер маршрута.Программа должна обеспечивать:хранение данных обо всех автобусах в парке в виде односвязного списка (очередь);добавление данных об автобусах в список при въезде каждого автобуса в парк;удаление данных об автобусе из списка при выезде из парка, номер которого введен с клавиатуры;вывод информации обо всех автобусах, находящихся в парке;по запросу выводится информация об автобусе по введенной фамилии водителя.Программа должна обеспечивать диалог с помощью меню