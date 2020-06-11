Лабораторная работа (Численные методы)

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Закрыт4 заявки607 просмотров

Нужен человек для выполнения лабораторных работ (3 штуки) по предмету численные методы в краткие сроки! Пример задания: Здійснити поліноміальну інтерполяцію заданої функції. Я отправлю вам задания, скажете какие из них вы сможете сделать. Прошу писать только ответственных людей, которые разбираются в вопросе!

5 лет назад
guest_15908571453251
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