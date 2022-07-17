Создать абстрактный класс «адрес». Унаследовать от этого класса два других: для представления русского почтового адреса и английского. Адрес вводится пользователем одной целостной строкой. Классы должны реализовывать следующие функции:a. функцию, возвращающую адрес в виде строки;b. перегруженную операцию присваивания адресу строки (с проверкой);c. функцию, которая возвращает только название улицы из всего адреса;d. функцию, которая возвращает только область/район/город из всего адреса;Создать в основной программе массив полиморфных (как русских так и английских) адресов. Пример работы с таким массивом (псевдокод): addressBook[0] = “g. Moskva ul. Stroiteley d. 3”; addressBook[1] = “221b Baker St, Marylebone, London UK”; addressBook[0].GetStreet(); // ul. Stroiteley addressBook[1].GetStreet(); // Baker St