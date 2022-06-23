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Закрытнет заявок148 просмотров

Отсортировать двухмерный ndarray по возрастанию значения суммы по столбцу. А затем исключить максимальный элемент в каждом столбце и повторить сортировку. 

3 года назад
guest_16569939602243
3 года в сервисе
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3 года назад

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