Задача включает написание трех программ на ассемблере с пояснениями к коду. Первая программа реализует шифрацию и дешифрацию данных с использованием таблицы. Вторая программа запрашивает целое число и выводит его квадрат. Третья подпрограмма вычисляет тангенс через разложение в ряд с использованием сопроцессора. Требуются пояснения к каждой строке кода.