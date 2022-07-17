Нужно сделать лабораторную работу, используя команды в консоли cmd

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Закрыт2 заявки346 просмотров

Я скинул сами задания лабы и методичку, в которой имеются команды и их описание. Мне нужно, чтобы вы пронумеровали все 28 заданий, чтобы мне было понятно, к каким заданиям относятся команды. Цену мы обсудим.

3 года назад
guest_16624876687289
3 года в сервисе
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
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Борисов
 
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