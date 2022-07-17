Требуется выполнить лабораторную работу по тестированию с использованием языка Python. Необходимо предоставить качественный отчет с описанием выполненных тестов и их результатов.
Нужно сделать лабораторную работу, используя команды в консоли cmd
Я скинул сами задания лабы и методичку, в которой имеются команды и их описание. Мне нужно, чтобы вы пронумеровали все 28 заданий, чтобы мне было понятно, к каким заданиям относятся команды. Цену мы обсудим.
Заявки фрилансеров
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