Работы по моделированию

В матрице размером N×M упорядочить строки по возрастанию их первых элементов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить четыре лабораторных работы.
Для выполнения понадобятся:
- программа GPSS или GPSS World,
- текстовый редактор Microsoft Word или LibreOffice.
Ожидаю получить от исполнителя:
1) файл-отчёт Word (или LibreOffice) по каждой лабораторной работе (*.doc, *.docx, *.odt),
2) файл, созданный в программе GPSS (или GPSS World) по каждой работе.
На контрольные вопросы отвечать не нужно.
Дистрибутив программы GPSS могу представить (работает на MS Windows).
Как работает программа, особенности, тонкости и прочее - не подскажу.
Предполагаю, что Вы уже имеете навыки работы с ней.
По срокам: чем раньше, тем лучше.
Через неделю - такой вариант не подойдёт.
День, два, три - то, чего я ожидаю.
Не обязательно делать работу на "отлично".
Будет вполне достаточно, если работа будет выполнена на "удовлетворительно".
Примерная ориентация по 100-балльной шкале: в интервале от 55 до 70.
Нужный мне вариант сообщу выбранному исполнителю через приватные сообщения.
Рассмотрю Ваши предложения по стоимости и срокам выполнения.
P.S. При успешном сотрудничестве возможно предложение аналогичной работы.
P.P.S. Работы можно выполнять не все, а выборочно, какие на Ваш взгляд проще. Указывайте работы и их стоимость. Например: "Выполню лабораторную работу № 3 за N рублей". Я создам для Вас отдельное задание и приглашу в него. Мы обязательно договоримся.
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