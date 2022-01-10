Работы по моделированию

Необходимо выполнить четыре лабораторных работы.

Для выполнения понадобятся:

- программа GPSS или GPSS World,

- текстовый редактор Microsoft Word или LibreOffice.

Ожидаю получить от исполнителя:

1) файл-отчёт Word (или LibreOffice) по каждой лабораторной работе (*.doc, *.docx, *.odt),

2) файл, созданный в программе GPSS (или GPSS World) по каждой работе.

На контрольные вопросы отвечать не нужно.

Дистрибутив программы GPSS могу представить (работает на MS Windows).

Как работает программа, особенности, тонкости и прочее - не подскажу.

Предполагаю, что Вы уже имеете навыки работы с ней.

По срокам: чем раньше, тем лучше.

Через неделю - такой вариант не подойдёт.

День, два, три - то, чего я ожидаю.

Не обязательно делать работу на "отлично".

Будет вполне достаточно, если работа будет выполнена на "удовлетворительно".

Примерная ориентация по 100-балльной шкале: в интервале от 55 до 70.

Нужный мне вариант сообщу выбранному исполнителю через приватные сообщения.

Рассмотрю Ваши предложения по стоимости и срокам выполнения.

P.S. При успешном сотрудничестве возможно предложение аналогичной работы.

P.P.S. Работы можно выполнять не все, а выборочно, какие на Ваш взгляд проще. Указывайте работы и их стоимость. Например: "Выполню лабораторную работу № 3 за N рублей". Я создам для Вас отдельное задание и приглашу в него. Мы обязательно договоримся.