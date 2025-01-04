Разработайте код для лабораторной работы, который продемонстрирует взаимосвязь между скоростью и давлением волны от газов взрыва, учитывая тип взрывчатки и ее массу. Анимация должна включать графики зависимостей, выбор типа взрывчатки и массы, а также визуализацию взрыва с отображением числовых значений датчиков. Методичка с формулами и теорией предоставлена.