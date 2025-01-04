Необходимо выполнить небольшие лабораторные работы по WindowsForm на языке C# в среде Visual Studio. Задачи могут варьироваться по сложности. При необходимости предоставляются ссылки на обучающие видео с объяснением тем.
Расчет в старк ЕС 2023 (бесплатная версия)
Условия задачи прикреплены.
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