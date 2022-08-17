Создайте программу на C++, которая реализует управление данными автобусов в автобусном парке с использованием односвязного списка. Программа должна обеспечивать добавление и удаление автобусов, вывод информации о всех автобусах, а также поиск по фамилии водителя. Реализуйте меню для удобного взаимодействия с пользователем.