Разработать базу данных почтовых адресов

  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрытнет заявок138 просмотров

Обеспечить возможность чтения/записи адреса (с проверкой корректности) по ФИО пользователя. Информацию сохранять в файл и считывать из него.

3 года назад
guest_16636698955592
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Лабораторная работа по теме: "Наследование. Полиморфизм." c++

    Создание абстрактного класса «адрес» с наследованием для русского и английского адреса. Реализация функций для работы с адресами, включая получение улицы и города. Пример работы с массивом полиморфных адресов, демонстрирующий использование перегруженных операций и методов.

    Лабораторные работы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Лабораторная работа в Cisco Packet Tracer

    Необходимо выполнить 5 начальных лабораторных работ в Cisco Packet Tracer. Оформление не критично, главное - описать ход работы и приложить скриншоты. Каждая лабораторная работа должна быть в отдельном Word файле. В некоторых заданиях требуется вариант - 5.

    Лабораторные работы4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Лабораторная рабата C++

    Необходимо реализовать B+ дерево на C++, включая основные методы вставки и удаления, а также их тестирование. Требуется понимание кода с проведением zoom-встречи для объяснения. Работа в среде Clion, дедлайн — через 4 дня. Уникальность кода обязательна, не допускается копирование с интернета.

    Лабораторные работы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Программирование Python

    Требуется помощь с лабораторной работой по программированию на Python. Необходимо предложить алгоритм генерации зашумленного изображения графика функции или геометрической фигуры. Реализовать алгоритм для выбранной функции/фигуры из списка, отобразить результат в массиве 64x64 и записать данные в бинарный файл.

    Python
    Лабораторные работы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать лабораторную работу, используя команды в консоли cmd

    Необходимо пронумеровать 28 заданий лабораторной работы на основе предоставленной методички и команд в консоли cmd. Задания должны быть четко связаны с командами для удобства выполнения. Обсуждение цены будет осуществляться отдельно.

    Лабораторные работы2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Лаболоторная работа Хімія і Фізика ВМС

    Предлагаются лабораторные работы по химии и физике для студентов 2 курса ВМС. Задачи включают практические эксперименты и анализ полученных данных. Участникам необходимо выполнить заданные эксперименты и представить результаты на основе полученных наблюдений.

    Лабораторные работы2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Комп'ютерна графіка. Виконати 2 лабораторні роботи на JS або C#.

    Необхідно виконати 2 лабораторні роботи з комп'ютерної графіки, використовуючи JavaScript або C#. Завдання детально описані в прикріплених файлах. Очікується якісне виконання з урахуванням усіх вимог.

    JavaScript
    Лабораторные работы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • C++ Динамическая структура данных Лаб.работа

    Создайте программу на C++, которая реализует управление данными автобусов в автобусном парке с использованием односвязного списка. Программа должна обеспечивать добавление и удаление автобусов, вывод информации о всех автобусах, а также поиск по фамилии водителя. Реализуйте меню для удобного взаимодействия с пользователем.

    Лабораторные работы6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лабораторная работа

    Необходимо выполнить лабораторную работу в Blender, основываясь на материалах глав 3, 4 и 5. Ожидаются навыки работы с 3D-графикой и знание интерфейса программы.

    Blender
    Лабораторные работы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад