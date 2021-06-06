Добрый день, создаем развлекательный портал с карточными и настольными играми такими как преферанс, дурак, нарды, шахматы и др. Хотелось бы иметь серьезную систему рейтингов по отношению к игрокам. Проиграл -5, выиграл +5 - так не интересно. Хотелось бы что-то подобное, как у этих товарищей: https://www.gambler.ru/Ratings. Можете помочь?