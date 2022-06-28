Требуется выполнить любые 3 лабораторные работы по Java из предложенных 7. Задания должны быть выполнены в соответствии с основными требованиями, без дополнительных задач. Подробности и критерии выполнения уточняются в задании.
СРОЧНО требуется специалист на языке программирования R
Требуется специалист, владеющий языком программирования R на степике. Более подробно исполнителю.
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