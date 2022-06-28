СРОЧНО требуется специалист на языке программирования R

  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт1 заявка313 просмотров

Требуется специалист, владеющий языком программирования R на степике. Более подробно исполнителю.

Сделать нужно СЕГОДНЯ

3 года назад
guest_16575319303909
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад