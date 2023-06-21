Выполнение лабораторной работы

$10
Лабораторные работыЗакрыт1 заявка20 просмотров
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Задание на лабораторную работу

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо:

1) создать трехмерную модель детали;

2) выполнить чертеж детали, руководствуясь правилами вы-

полнения чертежей;

3) выполнить необходимые разрезы, выносные элементы,

проставить размеры и заполнить основную надпись

3 месяца назад
guest_1695918086237
Узбекистан
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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