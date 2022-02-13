Выполнить лабораторную работу на C++

Добрый вечер! Нужно выполнить лабу по требованиям и написать тесты (для них тоже есть указания). Далее преподаватель проверяет работу и может попросить исправить или задать какие-то вопросы, на которые нужно ответить. Не могли бы Вы, пожалуйста, посмотреть эти лабораторные работы (описание (https://intriguing-enthusiasm-614.notion.site/y24-5e3d0a3492ed455f87cc2302a9e8718b), гитхаб (https://github.com/ict-oop-2022)) и написать, можете ли Вы выполнить их и сколько это будет стоить. Единственное, там стоит срок выполнения на каждую лабу 2 недели, но нужно примерно за 7-10 дней (то есть первую до 25.02). Спасибо!