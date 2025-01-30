Необходимо выполнить расчет в старк ЕС 2023 в рамках лабораторных работ. Условия задачи прикреплены. Ознакомьтесь с ними для выполнения задания.
Выполнить лабораторную работу по языку программирования ассемблер
Написать программу на emu8086, реализующую процедуру, которая выполняет действия в соответствии с выданным вариантом. Параметры в процедуру передаются через стек. Вызвать процедуру два раза для различных массивов.
12. Директивы описания сегментов – стандартные. Выравнивание – по байтам. Найти произведение положительных элементов массива и вернуть результат через аккумулятор. Тип элементов массива – word. Тип процедуры – дальний.
27. Директивы описания сегментов – упрощенные. Стек и данные – в одном сегменте, код – в другом сегменте. Посчитать количество положительных элементов массива. Тип элементов массива – word. Тип процедуры – дальний.
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