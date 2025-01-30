Написать программу на emu8086, реализующую процедуру, которая выполняет действия в соответствии с выданным вариантом. Параметры в процедуру передаются через стек. Вызвать процедуру два раза для различных массивов.

12. Директивы описания сегментов – стандартные. Выравнивание – по байтам. Найти произведение положительных элементов массива и вернуть результат через аккумулятор. Тип элементов массива – word. Тип процедуры – дальний.

27. Директивы описания сегментов – упрощенные. Стек и данные – в одном сегменте, код – в другом сегменте. Посчитать количество положительных элементов массива. Тип элементов массива – word. Тип процедуры – дальний.