Ландшафт участка у дома встроенного в гору с перепадами высот

✔ Локация – частный 3-этажный дом, встроенный в гору, участок имеет 4 уровня.

✔ Основная задача – соединить 3 сада на разных уровнях лестницами и террасами. Спроектировать вход в дом с 4-го уровня (дорога за домом).

✔ Работа включает:

• Проектирование лестниц, террас, освещения, замены окон.

• Разработку ландшафтного плана с учетом рельефа.

• Подготовку чертежей и планов для строителей и садовника.

✔ Необходимые навыки:

• Опыт работы в SketchUp + LayOut.

• Умение работать с перепадами высот и сложным рельефом.

• Знание ландшафтного дизайна и малых архитектурных форм.

• Опыт подготовки строительных чертежей и схем для рабочих.

✔ Формат работы:

• Удаленно + консультации онлайн (разбор проекта, наставничество).

✔ Дополнительно:

• Готов рассмотреть фрилансера или специалиста, работающего в студии.

• Оплата почасовая или за проект, обсудим детали индивидуально.

Как откликнуться:

Пожалуйста, отправьте примеры ваших работ с участками с перепадами высот, а также укажите опыт работы в SketchUp и возможность обучения меня по ходу проекта.