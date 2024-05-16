Требуется разработка проекта забора, состоящего из сетки рабицы и 3D сетки с тремя воротами. Основная задача - создать проект быстро и недорого. Информация о замерах, локации и количестве материала будет предоставлена исполнителю.
Планирование сада и участка дома в германии 250 квм
Добрый день, в настоящий момент планируем постройку дома, дом посажен на участок в 500 квм, свободными от строения и парковки перед гаражом остаются примерно 250 квм.
Хотим распланировать заранее все моменты, чтобы учесть при строительстве. Важно, чтобы исполнитель понимал кусты, деревья и растения в регионе. План участка / дома предоставим.
Цель - создание красивого вечнозеленого фона и акцентное размещение прочих растений с целью постоянного изменения на участке в соответствии с временем года.
Так же нужно планирование подсветки и поливной системы.
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