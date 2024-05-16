Добрый день, в настоящий момент планируем постройку дома, дом посажен на участок в 500 квм, свободными от строения и парковки перед гаражом остаются примерно 250 квм.

Хотим распланировать заранее все моменты, чтобы учесть при строительстве. Важно, чтобы исполнитель понимал кусты, деревья и растения в регионе. План участка / дома предоставим.

Цель - создание красивого вечнозеленого фона и акцентное размещение прочих растений с целью постоянного изменения на участке в соответствии с временем года.

Так же нужно планирование подсветки и поливной системы.