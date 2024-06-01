Проект ландшафтного освещения

  1. Биржа фриланса
  2. Ландшафтный дизайн
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Требуется Светодизайнер для  разработки проекта освещения здания небольшого магазина и ландшафтного освещения прилегающей территории, закрепленный светотехническими расчетами, с конкретным указанием осветительных приборов (устройств), которые будут предполагаться к установке при реализации проекта и их наименованием и схемой расстановки светильников.

 Буду признательны если пришлете примеры светотехнических проектов (ландшафта, или частных участков, парков, или что есть).

Визуализация объектовЛандшафтный дизайн
13 часов назад
Наталия
13 часов в сервисе
Была
13 часов назад

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Вадим
 
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