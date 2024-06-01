Требуется Светодизайнер для разработки проекта освещения здания небольшого магазина и ландшафтного освещения прилегающей территории, закрепленный светотехническими расчетами, с конкретным указанием осветительных приборов (устройств), которые будут предполагаться к установке при реализации проекта и их наименованием и схемой расстановки светильников.

Буду признательны если пришлете примеры светотехнических проектов (ландшафта, или частных участков, парков, или что есть).