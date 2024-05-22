Создать архитектурный проект территории филармонии

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Закрытнет заявок13 просмотров

Участок 2800 кв.м., территория филармонии. Необходимо продумать и разработать концепт, создать эксизы.

Ландшафтный дизайнСоздание чертежей
3 месяца назад
tseden
Цеден 
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10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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