Требуется Светотехник/Светодизайнер для сотрудничества на постоянной основе для проведения светотехнических расчетов для ландшафтного освещения в программe DiaLux (или аналог) с использованием файлов IES (световой поток, температура света, угол луча и др.).

Необходимо выполнить светотехнический расчет.

Светильник наземный: Flamingo - 6шт.

Светильник точечный: Oklahoma - 3шт.

Схему расстановки светильников и характеристики светильников во вложении, ies-файл также у нас есть, можем выслать при необходимости.

Будем признательны если пришлете примеры светотехнических проектов (ландшафта, или частных участков, парков, или что есть).