Визуалка ландшафта

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  2. Ландшафтный дизайн
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Добрый день Яна.

При существующем доме, на двух островках нужно придумать и визуализировать ландшафт.

Дом есть в 3D. Участка нет.

Состав работы:

- Взять существующуфю модель, дополнить текстурами и вставить на участок.

- Создать участок с заборами.

- Придумать дизайн ландшафта совместно.

- Порендерить.

- Нужно разработать навес для авто и вставить в проект(обговаривается отдельно)

Облако: https://disk.yandex.ru/d/7T8vp9b5Wpu_kg

4 года назад
Andrey_Mirra
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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