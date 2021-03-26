Добрый день. При существующем доме, на двух островках нужно придумать и визуализировать ландшафт. Дом есть в 3D max. Участка нет. Состав работы: - Взять существующуфю модель, дополнить текстурами и вставить на ...
Визуалка ландшафта
Добрый день Яна.
При существующем доме, на двух островках нужно придумать и визуализировать ландшафт.
Дом есть в 3D. Участка нет.
Состав работы:
- Взять существующуфю модель, дополнить текстурами и вставить на участок.
- Создать участок с заборами.
- Придумать дизайн ландшафта совместно.
- Порендерить.
- Нужно разработать навес для авто и вставить в проект(обговаривается отдельно)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Ландшафтный дизайн5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен проект ландшафтного дизайна и вариант планировки участка, чтобы не сильно засаженный и не просто голый газон. Визуализация участка и размеры зелёных зон указаны в прикреплённых файлах. Пожелания: растения должны быть не сильно хлопотные в ...Ландшафтный дизайн12 заявокЗакрыт4 года назад
Есть модель (sketchup) участка с домом на нем и схематическим обозначением предполагаемых зон. Площадь участка 11 соток, площадь дома 1 сотка. На участке уже есть стационарные посадки и деревья, которые трогать не хочется. ...Ландшафтный дизайн8 заявокЗакрыт4 года назад
Задача - спроектировать удобную дорожку из тротуарной плитки вместо бетона который сейчас. Необходимые размеры будут предоставлены. Нужна визуализация. Возле самой стенки - будут растения - "зеленая стена". Внешний вид прикрепляю. ...Ландшафтный дизайн4 заявкиЗакрыт4 года назад
Укажите стоимость одной визуализации в Artlantis, 3DMax или др. подобных программ для дизайнеров Предлагаю ознакомиться с презентацией - https://drive.google.com/file/d/1grI2eHhpkpzI1mjQ6GqcjzfUJybf6mKl/view?usp=sharingЛандшафтный дизайн7 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо разработать ландшафтный дизайн участка (дендроплан с посадочным и разбивочным чертежом, освещением и визуализацией). Можете присылать только свои концепции/визуализации, по ним я выберу победителя и потом уже можно будет составить планы и чертежи. ...Ландшафтный дизайн2 заявкиЗакрыт4 года назад
Укажите стоимость одной визуализации в Artlantis, 3DMax или др. подобных программ для дизайнеровЛандшафтный дизайн14 заявокЗакрыт4 года назад
- $80
Визуализация ландшафтного дизайна общей территории дачи в 10соток. Краткий перечень требуемых работ: 1) расположить по периметру летнюю кухню, беседку, мангальную, туалет, душевую и другие вспомогательные постройки. 2) обозначить освещение всей ...Ландшафтный дизайн12 заявокЗакрыт4 года назад
Визуализация ландшафтного дизайна общей территории дачи в 10соток. Краткий перечень требуемых работ: 1) предложить общий стиль для дачи и подготовить дизайн всей территории в этом стиле. ...Ландшафтный дизайн5 заявокЗакрыт4 года назад
Работа с большим участком 2 га. Нужно будет сделать: 1. Поднять рельеф в 3д по материалам из Инфраворкс. 2. Сделать трехмерную визуализацию содержимого участка (дома, дорожнотропиночная сеть, пруды, валы, террасы грунтовые, ...Ландшафтный дизайн10 заявокЗакрыт4 года назад