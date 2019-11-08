Здравствуйте Мы раньше использовали Leeloo, как основной инструмент, но сейчас переехали на Геткурс. Сейчас в Leeloo идут только рассылки. Интеграция между Лило и геткурс настроена Проблема в том, что у нас есть одинаковые клиенты как на Leeloo, так ...