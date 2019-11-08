Нужно настроить конверсию регистрации в Universal Analytics или Google Analytics 4. Регистрация происходит в Telegram и все работает на сервисе [url=http://Leeloo.ai]Leeloo.ai[/url] через LGT. Нужно чтобы конверсия передавалась не только в Google Analytics, но и в ...
Заказать услуги программиста Leeloo.ai
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги программиста Leeloo.ai на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- $17Google AdsLeeloo.aiКонтекстная рекламанет заявокЗакрытгод назад
- $15
Нужно настроить конверсию регистрации в Universal Analytics или Google Analytics 4. Регистрация происходит в Telegram и все работает на сервисе Leeloo.ai через LGT. Нужно чтобы конверсия передавалась не только в Google Analytics, но и в ...Google AdsLeeloo.aiКонтекстная реклама1 заявкаЗакрытгод назад
Здравствуйте Мы раньше использовали Leeloo, как основной инструмент, но сейчас переехали на Геткурс. Сейчас в Leeloo идут только рассылки. Интеграция между Лило и геткурс настроена Проблема в том, что у нас есть одинаковые клиенты как на Leeloo, так ...Leeloo.aiВеб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Что есть сейчас: 1. Статистика в Метрике, Гугл Аналитикс. 2. Настроенная интеграция Mailchimp, Leeloo и CRM на движке 1С-Битрикс, где ведется учет продаж. Коллтрекинга нет, телефон не участвует в продажах. Все продажи идут через письма и воронки в ...Битрикс1С-Битрикс1СLeeloo.aiMailChimpВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Ищу опытного архитектора туннелей продаж для настройки воронок и туннелей в Textback или Leeloo. Предложите срок и стоимостьLeeloo.aiСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день Нам надо пару баннеров для ФБ и инстаграмм. У нас будет серия рекламы мини-каталогов квартир, отобранных по типу. текст: 1. Каталог квартир для делового холостяка 2. Каталог квартир с 4 спальнями - это для семей где много детей, ...Баннеры8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день Нам надо пару баннеров для ФБ и инстаграмм. У нас будет серия рекламы мини-каталогов квартир, отобранных по типу. текст: 1. Квартиры для делового холостяка 2. Квартиры с 4 спальнями С кнопкой СКАЧАТЬ Пример – то есть можно что-то милое,вот как ...Баннеры2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день Нам надо пару баннеров для ФБ и инстаграмм. У нас будет серия рекламы мини-каталогов квартир, отобранных по типу. С кнопкой СКАЧАТЬ 1 баннер [b]Каталог квартир для делового холостяка[/b] Статусные модные квартиры прямо в эпицентре жизни ---------------------------------------------- Надо что-то, что привлечен внимание такого ...Баннеры11 заявокЗакрыт4 года назад
Есть воронка в leeloo нужно соединить функционал с написаным чат-ботом. чат бот простой информационныйЧат-ботLeeloo.aiВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Всем доброго времени суток. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ для исполнителя: проживание в Украине, г. Одесса. Необходимо разработать БД на базе фреймворка laravel v5.6 v5.5 для автоматизации сбора, учета контактных данных клиентов компании по проектам с целью их дальнейшей обработки ...LaravelLeeloo.aiБазы данных1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть несколько проектов, которые нужно реализоватьLeeloo.aiСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад