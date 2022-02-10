2 логотипа музыкального проекта для соцсетей в свободной форме

$7
Логотипы и ЗнакиЗакрыт4 заявки513 просмотров
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1) GAMORA - ребрендинг никнейма музыкального электронного композитора CATAPULTA  https://music.yandex.ru/artist/2597572/albums

2) Inspiring - проект этого же музыканта CATAPULTA, нацеленный на предложение исходных музыкальных материалов для музыкантов, на основе которых они могут делать ремиксы. https://t.me/Inspiring_ableton

Рассмотрим как как цветные так и монохромные (но цепляющие) эскизы.

Бонусом будет эксклюзивная бессрочная подписка на контент музыканта.

2 года назад
Alexey_Fara
Алексей 
47 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад