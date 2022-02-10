Требуется перерисовка логотипа на англоязычную версию с сохранением всех пропорций и шрифтов.Исходники все выдадим.
2 логотипа музыкального проекта для соцсетей в свободной форме
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) GAMORA - ребрендинг никнейма музыкального электронного композитора CATAPULTA https://music.yandex.ru/artist/2597572/albums
2) Inspiring - проект этого же музыканта CATAPULTA, нацеленный на предложение исходных музыкальных материалов для музыкантов, на основе которых они могут делать ремиксы. https://t.me/Inspiring_ableton
Рассмотрим как как цветные так и монохромные (но цепляющие) эскизы.
Бонусом будет эксклюзивная бессрочная подписка на контент музыканта.
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