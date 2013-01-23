20 вариантов цвета для лого

Сделать наши оба варинта лого, в разном цвете.

Подобрать штук 20 разных солидных цветов — в основном насыщенный зеленый, но можно и другие — насыщенный бардовый, насыщенный синий и т.д.

В исходнике должно быть 40 логотипов, каждые два логотипа с новой строки и 20 разных цветовых решений, т.е. 1 цвет для каждой пары лого.