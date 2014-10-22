3д логотип

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Завершен9 заявок211 просмотров

Нужно сделать крутящуюся букву А в логотипе. Сайт http://anitec.ru/ лого сверху слева. По примеру сайта http://www.nevidimok.net/ крутящийся логотип сверху слева.

11 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад
$15
1 день
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Заявки фрилансеров

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад

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