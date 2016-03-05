Аватар к группе.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок198 просмотров

Сделать классный аватар к группе.

9 лет назад
Chemo
Рома 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

QLAV
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Все впорядке, сделанно в срок, качественно. Без лишних вопросов.
Предельно ясно ставит задачу. Хороший заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

QLAV
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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