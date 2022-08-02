Требуется разработка логотипа для веб-студии в нескольких вариантах. Исполнитель получит более подробное описание задачи. Ожидаются креативные идеи и профессиональный подход к дизайну.
Брендирование компании
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нам нужно сделать брендирование компании. -название -логотип -бланки -визитки -почту -лендинг страницу Вы могли бы нам в этом помочь? С уважением, Анна
Заявки фрилансеров
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