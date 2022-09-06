Требуется разработать логотип для программы. Необходимо предоставить портфолио для оценки креативности. После выбора кандидата будет обсуждено техническое задание.
Дизайн для інстаграм аккаунту, магазин
Потрібно зробити логотип і оформлення для для товару, більше напишу лічно, телеграм denys_maksymuck пишіть відразу туди
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