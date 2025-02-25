Дизайн и анимация логотипа для кинокомпании

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Закрыт7 заявок28 просмотров

Нужен дизайнер для разработки и анимации логотипа для кинокомпании. Важно предоставить релевантные работы и указать прайс.

Анимация логотиповСоздание логотипов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Александра
 
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Павел
 
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Артур
 
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8 часов назад
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Александр
 
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