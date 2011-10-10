Дизайн и создание флеш логотипа

  1. Биржа фриланса
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Завершен10 заявок199 просмотров

Требуется создать флэш логотип для сайта http://slaffko.name/test/ (этот адрес временный, реальный адрес будет super-yacht.ru ), направление - аренда яхт и моторных лодок.

Логотип не должен быть статичным, но и не сильно динамичным.

Жду ваших предложений

14 лет назад
slaffko_ua
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

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37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Денис выполнил задание оперативно и качественно, остался доволен сотрудничеством
Святослав отличный заказчик. Всегда онлайн. Четкое задание. Приятное общение. С радостью буду работать в будущем со Святославом. С уважением, Денис.

Заявки фрилансеров

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад