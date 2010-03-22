Дизайн кредитной карты

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Закрыт27 заявок428 просмотров

ВНИМАНИЕ ОЗНАКОМТЕСЬ С ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ НА САЙТЕ БАНКА

Требуется сделать дизайн кредитной карты, 2 лого банка и компании НА ОДНОЙ КАРТЕ, корп цвета красный белый,

нужна яркая запоминающая карта. фон, и прочее

размещать людей нельзя.

требования к картам на сайте банка: http://www.alfabank.ru/retail/cards/design/

сайт компании www.rusbroker.info

наше лого в кривых в приложении

15 лет назад
rusbroker
Артемий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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