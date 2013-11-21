Есть буквенный логотип, его надо перерисовать золотыми буквами. Оплата на телефон или qiwi, яндекс деньги, WMZ не предлагать! Сроки: сегодня. 10-15$
Дизайн логотипа
Необходимо разработать оригинальный (не шаблонный) логотип для производственной компании.
Возможно - знак + текстовая часть.
Прошу указывать стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
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