Дизайн логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт40 заявок229 просмотров

Необходимо разработать оригинальный (не шаблонный) логотип для производственной компании.

Возможно - знак + текстовая часть.

Прошу указывать стоимость и сроки.

11 лет назад
simodrey
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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