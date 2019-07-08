Компания производит и продает электротехническую продукцию. Основной продукт трансформаторы и КТП. Необходимо создать логотип. Применение на сайте и в полиграфии. Пожелания по лого: https://docs.google.com/document/d/1HLn4dg2APfdL0UN1A0t7uqHLITZI5kMkBh85nv4wiJ0/edit?usp=sharing Пожалуйста, указывайте цену. Безопасная сделка
Дизайн логотипа
Необходим фирменный дизайн логотипа для компании, которая занимается продажей порошков матча. Логотип должен состоять из:
The Leaf - название бренда
MATCHA - большой шрифт
Organic Powder - мельче, по длине совпадает с верхним
Требования к дизайну:
- минималистичный стиль, лаконичный, современный
- черно-белый
- возможно использование дополнительных минималистичных рисунков листа рядом с названием бренда
Примеры для опоры прикрепляю. Всех заинтересованных приглашаю к работе. Цена оговаривается лично.
Заявки фрилансеров
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